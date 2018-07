Quanti migranti al Brennero? Due a maggio | zero a giugno

Migranti - Quanti possiamo davvero ‘rimandarne a casa’ : di Luigi Manfra* La parola d’ordine della destra sul problema dei richiedenti asilo, prima e dopo le elezioni, è stata una sola: rimandiamo a casa i Migranti irregolari che, a dire di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, sono tra 500mila e 600mila. Salvini, inoltre, ha ripetuto più volte durante la campagna elettorale due slogan, “aiutiamoli a casa loro” e “prima gli italiani” e, infine, come ministro degli Interni ha dichiarato che per i ...

Quanti sono - da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 : Quanti sono, da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 sono poco più di 16mila i migranti sbarcati in Italia nei primi sei mesi del 2018. La maggior parte di loro sono tunisini, eritrei, sudanesi e nigeriani. Scappano da povertà, persecuzioni e violenze. L’anno scorso oltre 68 milioni […] L'articolo Quanti sono, da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 ...

Quanti sono - da dove vengono e cosa si lasciano dietro i migranti sbarcati in Italia nel 2018 : sono poco più di 16mila i migranti sbarcati in Italia nei primi sei mesi del 2018. La maggior parte di loro sono tunisini, eritrei, sudanesi e nigeriani. Scappano da povertà, persecuzioni e violenze. L'anno scorso oltre 68 milioni di persone erano sfollate o rifugiate in un altro Paese. "Nessuno diventa un rifugiato per scelta", hanno ricordato le Nazioni Unite.Continua a leggere

Papa : occorre accogliere Quanti migranti si può - Italia generosa : Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa Continua a leggere L'articolo Papa: occorre accogliere quanti migranti si può, Italia generosa proviene da NewsGo.