Quando il marinaio è negato | la manovra è degna di Fantozzi E il risultato è un vero

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un passante sta filmando il sollevamento di un ponte a Sea Bright nel New Jerseynota un fatto curioso. Un’imbarcazione a differenza delle altre non sfrutta la parte mobile del ponte ma cerca di passare direttamente sotto la struttura. L’altezza del natante rende lapalesemente impossibile ma iltestardamente non inverte la rotta, distruggendo la parte superiore e incastrando l’intera imbarcazione L'articoloil, ladi. E ilè undisastro proviene da Il Fatto Quotidiano.