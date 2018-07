Punta Perotti | da Strasburgo un’idea di proprietà privata diversa da quella della nostra

Caso Punta Perotti : Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani : Violazione della proprietà privata. Questo è il verdetto finale della Corte europea dei diritti umani. La questione riguarda alcuni terreni sequestrati dallo Stato, tra cui rientra anche l'ecomostro di Punta Perotti a Bari, abbattuto nel 2006. La notizia scatenerà sicuramente un ampio dibattito. Già precedentemente la Corte europea si è espressa su casi complessi come quello del piccolo Alfie Evans. La sentenza che giunge da Strasburgo è ...

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la confisca dei terreni di Punta Perotti : La volontà di salvaguardare l'ambiente e i bellissimi paesaggi italiani è nobile, giusta e condivisibile. Ma quest'obiettivo deve essere raggiunto rispettando tutti i diritti delle parti in causa. Cosi può riassumersi la posizione della Corte europea dei diritti umani che oggi per la terza volta ha condannato l'Italia per la confisca di terreni dove, secondo le autorità, si era costruito abusivamente o lo si sarebbe ...

La Corte di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria). Per i giudici le autorità italiane hanno violato il diritto al ...

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti : “Violato il diritto di proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella d...

