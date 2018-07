Psg | Fair Play Finanziario Sanzioni possibili anche a stagione in corso | parigini nel

Supermarket Psg - il Fair Play Finanziario obbliga i parigini a vendere : le big italiane gongolano : Il Fair Play Finanziario obbliga il Paris Saint-Germain ad incassare 60 milioni entro fine mese, parte la caccia ai big dei parigini Il Paris Saint-Germain è salvo, niente sanzioni dall’Uefa per il Fair Play Finanziario ma c’è una condizione da rispettare: incassare 60 milioni entro fine mese per evitare sanzioni tra un anno. Una notizia che ha scatenato le big italiane, che potrebbero lanciarsi sui gioielli in esubero della società ...

SENTENZA UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO/ Inter male - Roma bene : il Psg vende e rinuncia a Buffon? : Sentenze UEFA FAIR PLAY FINANZIARIO: Inter male, ancora nel settlement, promossa invece la Roma, a cui basterà una cessione per sistemare definitivamente i conti(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:50:00 GMT)

Fair Play Finanziario - il Psg rischia il blocco del mercato : Buffon in stand-by : L'anno scorso è stata la squadra regina del calciomercato, spendendo circa 400 milioni di euro per due pezzi da 90 come Neymar e Mbappé. I due super acquisti non sono bastati però a centrare l'...

Fair Play finanziario - guai in vista per il Psg : cessioni illustri obbligate e Buffon… : Fair Play finanziario, il Psg si appresta ad effettuare una campagna di calciomercato basata su alcune cessioni illustri prima di poter acquistare Il Fair Play finanziario pende sulla ‘testa’ del Psg. La società del club francese, sa bene di dover limitare le proprie spese a seguito di un’estate 2017 ricca di colpi ad effetto come Neymar e Mbappè. Trattenersi però potrebbe non bastare. Secondo L’Equipe infatti, ...

Calciomercato - il Psg tenta Ronaldo. Ma c'è l'ostacolo Fair Play : TORINO - Un tridente con Neymar e Mbappé , e magari Gigi Buffon in porta, e uno stipendio di 45 milioni netti: sarebbe questa l'offerta faraonica che il Psg avrebbe sottoposto a Cristiano Ronaldo per ...