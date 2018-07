PS Plus | i giochi gratuiti di luglio per PS4 | PS3 e PS Vita

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di luglio 2018 : L'estate è finalmente cominciata, e per celebrarla Sony ha annunciato oggi i videogiochi gratuiti di luglio 2018 per tutti gli abbonati al PlayStation Plus, oltre ad annunciare tante promozioni esclusive collegate all'abbonamento.Volendo cominciare con i due titoli gratuiti per PS4, a luglio potrete giocare liberamente ad Absolver e a Heavy Rain, ricordando però che Call of Duty: Black Ops 3, già disponibile per gli abbonati, potrà essere ...

Pronti nuovi giochi gratis PS Plus - le previsioni per Luglio 2018 : L’avvicinarsi della fine del mese, per gli utenti Sony, significa una cosa ben specifica: giochi gratis PS Plus. Come consuetudine ormai da tempo, il colosso nipponico approfitta degli ultimi giorni del mese in corso per svelare ai propri abbonati al servizio tutte le novità che verranno rese disponibili in formato gratuito dopo pochi giorni. Un modo semplice ed efficace per ottimizzare le risorse economiche a propria disposizione, visto il ...

PlayStation Plus e Xbox Live Gold : i giochi gratuiti di giugno : Sony e Microsoft hanno annunciato i giochi gratuiti di giugno 2018 che saranno disponibili agli abbonati a PlayStation Plus e Xbox Live Gold. giochi gratuiti per abbonati a PlayStation Plus I membri di PlayStation Plus riceveranno il gioco strategico XCOM 2 lanciato a settembre 2016 e che attualmente costa 50€. A fare compagnia ad XCOM 2 uno dei giochi più belli del suo genere e che riscuote ancora notevole successo tra gli appassionati Trials ...

PlayStation Plus : ecco i videogiochi gratuiti di giugno 2018 : Con l'avvicendarsi dei mesi di maggio e giugno si attendevano comunicazioni da parte di Sony in merito ai nuovi videogiochi gratuiti del PlayStation Plus, comunicazione che è arrivata oggi per la felicità di coloro che posseggono un abbonamento e aspettavano notizie a riguardo.La lista dei videogiochi gratuiti del PlayStion Plus di giugno include XCOM 2 e Trials Fusion per PS4, mentre per PS3 gli utenti potranno giocare liberamente a Tom ...

Giochi PlayStation Plus di maggio 2018 : alla scoperta di Beyond Due Anime e Rayman Legends : Nelle ultime ore, Sony Interactive Entartainment ha svelato i Giochi che comporranno la line up di maggio 2018 validi per la Instant Game Collection, la lineup che compone i titoli per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Nella lista figurano, per PS4, Beyond Due Anime e Rayman Legends, ma ci sono anche altri titoli per le due piattaforme minori. Andiamo alla scoperta di quelli principali per PS4. Beyond Due Anime è chiaramente una ...

Playstation 4/ Svelati i giochi gratuiti di maggio 2018 nel piano di abbonamento Plus : Playstation 4, Svelati quali saranno i giochi gratuiti nel piano di abbonamento Plus per il mese di maggio prossimo. Presto ulteriori novità in merito alla piattaforma Sony.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 00:43:00 GMT)