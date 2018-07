Prova costuma non superata? I 10 prodotti al top per le diete

sportfair

: @KrysMauro Direi prova costuma ampliamente superata - leccatorefolle : @KrysMauro Direi prova costuma ampliamente superata -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Dietologi: estate, i diecial top per le, in testa lo stoccafisso. Il primo luglio ben 5 milioni di italiani “debutteranno” in spiaggia sovrappeso, come fare ad arrivare pronti allacostume con i 10 alimenti dell’estate Arriva l’estate e trionfano leversione light. Oltre 5 milioni di italiani dovranno infatti a breve affrontare lacostume e come sempre l’isteria generale porta afai-da-te a volte anche dannose. È indispensabile quindi che in queste ore ci sia una alimentazione sana affinché il momento fatidico non si traduca in una clamorosa delusione. Secondo uno studio degli esperti del Centro Medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, sono molti gli errori di chi segueconsigliate da amici o reperite sul web. «La nostra clinica nel 2017 ha eseguito 1.277 visite dietologiche, quest’anno al 1° giugno 2018 eravamo già a 1.141 e ...