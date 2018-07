Pronostico Gzira United – Sant Julia | 05-07-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Preliminari Europa League,di, Giovedì 5 Luglio, giovedì 5 Luglio. Loviene da un successo per 2-0 in trasferta e credo che possa tranquillamente riuscire a vincere questa sfida al ritorno. Ilproverà a giocare una partita all’attacco, ma sarà difficile non scoprirsi e permettere alla formazione di casa di allungare le distanze nel doppio confronto. Come arrivanoLoè una squadra che unisce molta gioventù, con diversi giocatori al di sotto dei diciotto anni d’età, più alcuni elementi di grande esperienza, quasi al termine della loro carriera calcistica. In campionato ha concluso con una sconfitta a La Valletta, squadra che poi ha ottenuto il titolo nazionale. In precedenza ha ottenuto tre vittorie di fila in ...