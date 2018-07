Programmi TV di stasera | mercoledì 4 luglio 2018 Su Rete4 «Il bisbetico domato»

Programmi TV di stasera - martedì 3 luglio 2018. Su Rai3 in 1^Tv «Gemma Bovary» : Gemma Arterton e Fabrice Luchini in Gemma Bovary Rai1, ore 21.25: Velvet Collection – 1ªTv Fiction di Gustavo Ron e Jorge Torregrossa del 2017, con Marta Hazas, Asier Etxeandía, Adrián Lastra. Prodotta in Spagna. Trama: Impazzano i favolosi Anni ‘70, le minigonne, i pantaloni a zampa, i basettoni e i colori sgargianti. Anna rientra temporaneamente da New York, dove si è trasferita dopo il matrimonio con Alberto, per aprire una ...

Programmi TV di stasera - lunedì 2 luglio 2018. Su Rai3 Charlize Theron in «24 Ore» : Stuart Townsend e Charlize Theron in 24 Ore Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Un incontro ravvicinato con Francesco manda Sara in totale confusione. Ambra torna a farsi viva con Andrea e Denis scopre di essere diventato molto popolare tra le ragazze del suo liceo, liceo dove Max decide di ...

Programmi TV di stasera - domenica 1 luglio 2018 : Camila Raznovich Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone – Replica Quarta puntata: Un giovane ricercatore di grande talento e sua sorella, una ragazza tanto bella da togliere il fiato, vengono assassinati nel loro misero appartamento. Qualcuno ha interrotto le loro vite un attimo prima che trovassero il riscatto da un’esistenza di sacrifici, ma non sembra esserci movente, se non quello aberrante di un violento e feroce padre padrone. ...

Programmi TV di stasera - sabato 30 giugno 2018 : Ulisse Rai1, ore 21.25: Un’estate in provenza Film del 2014 di Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Trama: Lea, Adrien e il loro fratello Theo, nato sordo, vanno in vacanza in Provenza con il nonno Paul “Oliveron”, che non hanno mai incontrato a causa d’una vecchia lite familiare. Non si tratta certo di una vacanza da sogno e in meno di ventiquattr’ore tra gli adolescenti e un nonno che credono a torto ...

Programmi TV di stasera - venerdì 29 giugno 2018. Gran finale per Ora o Mai Più : Lisa Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - finale Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o Mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus, è giunto il momento della resa dei conti. Nella quarta e ultima puntata soltanto l’artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole ...

Programmi TV di stasera - giovedì 28 giugno 2018. Ultima puntata per Tiki Taka Russia : Tiki Taka Russia Rai1, ore 21.25: Don Matteo 10 - Replica Fiction di Jan Maria Michelini, Daniela Borsese, Monica Vullo del 2015, con Terence Hill, Nino Frassica. Pensavo fosse amore: Una parrocchiana di don Matteo si rifugia in canonica dopo l’ennesima violenta lite con il marito, sfociata nelle solite botte. Il mattino dopo l’uomo viene trovato morto. Intanto, a Spoleto torna la figlia minore di Cecchini, Assuntina, che annuncia al padre di ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 27 giugno 2018. Su Rai1 «Stai lontana da me» : Enrico Brignano e Ambra Angiolini in Stai lontana da me Rai1, ore 21.25: Stai lontana da me Film di Alessio Maria Federici del 2013, con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena e Fabio Troiano. Prodotto in Italia. Durata: 82 minuti. Trama: Jacopo consulente di coppia, è perseguitato da un’insolita forma di sfortuna: quando comincia a uscire con una ragazza che gli piace, la sorte si accanisce contro di lei. Per questo, dopo innumerevoli ...

Programmi TV di stasera - martedì 26 giugno 2018. Su Canale5 in 1ª TV ‘Le regole del caos’ : Kate Winslet in Le regole del caos Rai1, ore 21.25: Wind Music Awards Summer 2018 Appuntamento in prima serata su Rai1 con Wind Music Awards Summer 2018: una serata condotta da Federico Russo e Marica Pellegrinelli che darà spazio soprattutto a artisti che si rivolgono a un pubblico più giovane e che raccoglierà anche alcuni dei momenti più emozionanti delle due serate dei Wind Music Awards. La serata sarà un vero e proprio racconto di quello ...

Programmi TV di stasera - lunedì 25 giugno 2018. Su Canale5 in 1^ TV ‘Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2' : Andrea Martin e Nia Vardalos in Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 2 Rai1, ore 21.25: Tutto può succedere - 1^Tv Fiction di Alessandro Casale, Lucio Pellegrini del 2017, con Pietro Sermonti, Maya Sansa, Camilla Filippi. Prodotta in Italia. Primo episodio: Nel clima sempre più teso tra Alessandro e Cristina, Max inizia la prima superiore. Nello stesso giorno Sara inizia a lavorare da Francesco, che si rivela subito un capo molto difficile e ...

Stasera in tv : Programmi tv di domenica 24 giugno 2018 : Sport in tv . C'è la Formula 1 con il Gran Premio di Francia : start alle ore 16 con diretta su Sky Sport 1 e Sky SportF1 mentre la differita in chiaro è prevista per le 21 su Tv8. Saranno come ...

Programmi TV di stasera - domenica 24 giugno 2018. In prima tv su Canale5 «L’uomo che vide l’infinito» : L'uomo che vide l'infinito Rai1, ore 21.25: I Bastardi di Pizzofalcone – Replica Terza puntata: Il cadavere di una bellissima cameriera viene ritrovato nella cantina di un fatiscente condominio di Pizzofalcone. Le indagini inducono a ipotizzare che l’assassino possa essere il marito della donna. Ma ben presto verranno individuati due altri possibili sospettati, con i quali la vittima era in stretto rapporto. Lojacono e i suoi ...

Programmi TV di stasera - sabato 23 giugno 2018. Su Tv8 Speciale Garlasco sul delitto di Chiara Poggi : Alberto Stasi Rai1, ore 21.20: Cavalli di Battaglia – Replica La replica della quarta e ultima puntata dello show di Gigi Proietti. La serata vedrà protagonisti Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Marisa Laurito, Matthew Lee, Stefano Palatresi, Peppino Di Capri, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli e, a sorpresa, Renato Zero, protagonista di un’incursione straordinaria. La Compagnia ...

Programmi TV di stasera - venerdì 22 giugno 2018. Su Rete4 ultimo appuntamento con Quarto Grado : Alessandra Viero Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - Terza Puntata Cadere e rialzarsi. Succede nella vita ma anche sul palcoscenico di Ora o Mai Più. Sembra proprio l’incipit di un corteggiamento la scintilla che ogni tanto si accende tra Patty Pravo e Massimo Di Cataldo; mentre Alessandro Canino, completamente rapito dalla genuinità di Loredana Bertè, si è affidato a lei e ai suoi insegnamenti come a una madre. Un rapporto filiale si è ...