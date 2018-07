Profughi | nave Open Arms giunta a porto Barcellona

Migranti : la nave Lifeline è arrivata a Malta - Profughi in 8 Paesi - : L'imbarcazione con a bordo oltre 230 persone, dopo otto giorni in mare è stata autorizzata ad attraccare a La Valletta. Il premier Muscat ha annunciato che sarà data accoglienza solo a chi ha diritto ...

La nave Lifeline va a Malta - la Germania blocca accordo sui Profughi : Ma in un tweet la nave della Ong frena: «Abbiamo ricevuto un messaggio da Malta alle 18: dice che non ci è permesso di entrare nelle acque territoriali», aggiungendo di non essere quindi in grado di «confermare ciò che è stato diffuso dai media finora»....

MIGRANTI - NAVE DICIOTTI ARRIVATA A POZZALLO/ Video ultime notizie : 519 Profughi - morto un nigeriano : MIGRANTI, NAVE DICIOTTI ARRIVATA a POZZALLO, Video: 519 persone a bordo, anche un cadavere. E' ARRIVATA nelle scorse ore in Sicilia l'imbarcazione della guardia costiera italiana(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Migranti - a Pozzallo arriva la nave Diciotti con 519 Profughi a bordo : Sono in tutto 519 i Migranti su nave Diciotti della Guardia costiera salvate in sette interventi in mare, e un cadavere. L'approdo è previsto per le 21 circa a Pozzallo, nel ragusano. A bordo della ...

Migranti - la nave Diciotti arriverà stasera a Pozzallo con 519 Profughi. A bordo un cadavere : arriverà a Pozzallo nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 519 persone, salvate in sette interventi n mare, e un cadavere. Tre donne e un uomo, che avevano bisogno di cure mediche...

Migranti - la nave Diciotti bloccata tra Malta e Sicilia con 523 Profughi 'Siamo in attesa di ordini' : Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali ...

