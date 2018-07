' Prof alla Torre!' | tornano a Porto Cesareo i giovedì della Biologia Marina

Il questore della Camera Edmondo Cirielli : “I Profughi che scappano dalla guerra sono disertori” : Per il questore della Camera e dirigente nazionale di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli, i migranti che scappano dalle guerre non sarebbero veri profughi ma disertori della Patria e pertanto finti migranti: "Non possiamo accogliere delinquenti stranieri. E finiamola con la storia della fuga dalla guerra. Gli immigrati che commettono reati sono solo dei delinquenti. E non scappano da nessun conflitto. Ma se anche fosse, per noi sarebbero ...

Il Professor Shearer e la formula del rigore perfetto : 20 anni fa un gol consegnato alla scienza : Immaginate la scena. Università John Moores di Liverpool: il professore di fisica, gessetto alla mano, inizia a scrivere alla lavagna. , , , X+Y+S, /2, x, , T+I+2B, /4, , +, V/2, -1 «Bene», fa il prof ...

Odissea Profughi in fuga dalla Siria : 17.35 Decine di migliaia di civili sono ammassati nel sud della Siria per cercare riparo dall'offensiva governativa e russa contro le milizie anti-regime nella regione di Daraa. I profughi in fuga,secondo l'Onu,sarebbero circa 50 mila,una parte consistente è ammassata vicino alle alture del Golan,al confine con Israele,nella regione di Qunaytra, senza possibilità di ulteriore fuga visto che la confinante Giordania ha deciso di chiudere le ...

Il sindaco leghista di Mortara (Pavia) toglie le panchine dalla piazza : "Le usavano i Profughi" : C'è chi vuole chiudere i porti e chi elimina le panchine. A Mortara, comune in provincia di Pavia, l'amministrazione comunale del sindaco leghista Marco Facchinotti ha deciso di togliere le sedute dalla piazza del quartiere San Pio X, dove spesso sostavano dei ragazzi richiedenti asilo di un centro d'accoglienza. Lo riporta la stampa locale.La valutazione dell'operazione è nata dal fatto che alcuni dei migranti sono stati sorpresi ...

Scuola - l’addio alla chiamata per competenze è l’ennesimo svilimento dei Prof : Cerchi lavoro? Trova un posto che ti garba e spedisci il tuo curriculum vitae. Spera di arrivare al colloquio. Sostieni il colloquio e spera, a questo punto, di essere assunto. Grazie al tuo cv, certo, ma anche grazie al tuo modo di affrontare il colloquio. Funziona così in tutto il mondo, in tutti i settori. E funziona idealmente così anche in Italia, almeno in tutti i settori privati. Nei settori pubblici si deve vincere un concorso, ma il ...

Appello pro-migranti alla maturità. Lega : "Pressioni da Prof che fa saluto comunista" : Gli studenti del liceo Classico Torricelli-Ballardini di Faenza durante la prima prova dell'esame di maturità avevano consegnato un "Appello" diretto a Mattarella, Conte e Salvini. Un messaggio contro le politiche sui migranti del governo giallo-verde. La loro iniziativa ha scatenato a Faenza una nuvola di polemiche con la Lega sulle barricate.Nel testo, secondo quanto riportato anche da Michele Serra su Repubblica, c'era scritto: "Io ...

Hawaii : il cratere in cima al vulcano Kilauea continua a sProfondare - l’eruzione dalla fessura numero 8 è ancora devastante [FOTO e VIDEO] : 1/25 Credit: USGS ...

"I migranti portano malattie contagiose". Proposta choc del sindaco di Domodossola alla Asl : "Separare i bambini dai Profughi" : I migranti "sono spesso portatori di malattie di contagio" e "non hanno alle spalle anamnesi che possano escludere situazioni di pericolo per la collettività". Lo sostiene il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, noto per le sue proposte choc in materia di immigrazione, che ha scritto al nuovo direttore generale dell'Asl locale per protestare contro "l'uso promiscuo degli ambulatori per la somministrazione dei vaccini". E per chiedere ...

Salvini : «Alla Libia 12 motovedette». Lifeline in porto oggi a Malta - otto Paesi pronti a ospitare i Profughi : Il via libera è finalmente arrivato: la nave Lifeline, carica di 224 migranti da sette giorni e costretta a sostare in alto mare, «ha ricevuto» il permesso per entrare in acque...

L'allarme dell'Ong : 'La Germania blocca l'accordo sui Profughi della Lifeline' : A bloccare l'accordo per la ricollocazione dei migranti della nave Lifeline sarebbe il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, che ha impedito finora alla Germania di partecipare all'intesa e ...

Scuola - eliminata la chiamata diretta dei Prof : colpo alla Buona Scuola di Renzi : Il meccanismo che prevedeva che i professori potessero candidarsi alle scuole ed essere scelti in base al loro curriculum è stato abolito. La scelta rientrava nell'idea di premiare i meritevoli e adatti all'istituto ma non è stata considerata valida

