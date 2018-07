: Procuratore Genova:no processi politici - TelevideoRai101 : Procuratore Genova:no processi politici - jovinow : RT @ValeMameli: @davide_vecchi E incidentalmente sulla #Lega indaga la stessa procura ed un procuratore - Genova -che ha in mano il dossier… -

"Non si tratta di un processo politico. Come non lo sono i procedimenti fatti dalla procura diper fatti che coinvolgevano esponenti di altri partiti. Qui è parte civile il Parlamento italiano". Lo puntualizza ildiFrancesco Cozzi dopo la polemica sul sequestro dei fondi della Lega "Si tratta solo di problemi tecnici, procedurali -ha sottolineato Cozzi- per questo ci siamo rivolti alla Cassazione, perché i nostri uffici seguono la vicenda esclusivamente sotto un profilo tecnico".(Di mercoledì 4 luglio 2018)