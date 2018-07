ilmessaggero

: #Procura #Pesaro impugna trascrizione figli coppia gay. Nati in Usa da maternità surrogata, 'violato ordine pubblico' - TgLa7 : #Procura #Pesaro impugna trascrizione figli coppia gay. Nati in Usa da maternità surrogata, 'violato ordine pubblico' - Avvenire_Nei : Pesaro. La procura stoppa il doppio padre: «No alla registrazione dei figli» - BlitzQuotidiano : Pesaro: Procura impugna trascrizione figli coppia gay all’anagrafe. Violato ordine pubblico -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) No allaall'anagrafe della paternità di unaomossessuale. Ladiha presentato un ricorso al Tribunale civile per far annullare laall'anagrafe del ...