Primo passo per salvare il rinoceronte bianco dall’estinzione | creati i primi embrioni

ATP Wimbledon – Passo falso al Primo set - poi rimonta : Fognini vittorioso su Daniel all’esordio : Fabio Fognini batte Taro Daniel all’esordio a Wimbledon: il tennista azzurro si impone in rimonta al quarto set Esordio positivo in quel di Wimbledon per Fabio Fognini. Il tennista originario di Arma di Taggia ha superato il giapponese Taro Daniel all’esordio sull’erba britannica. Fognini, attualmente miglior azzurro nel ranking mondiale maschile (16°), ha perso 6-3 il primo set, salvo poi imporsi con una roboante rimonta nei 3 set ...

Mulé (FI) : “Di Maio? incompetenza e superficialità. Primo atto sul lavoro un passo falso e indietro” : Giorgio Mulè in sala stampa della Camera dei deputati attacca duramente il Ministro del lavoro e il governo gialloverde: “Il Primo atto del Governo sul lavoro è un passo falso e indietro testimoniato da imprenditori, commercianti e artigiani, ovvero tutti coloro che generano economia. Forza Italia denuncia incompetenza e superficialità di Di Maio e le misure del Mise lo confermano. La spaccatura non è nel governo, ma con il paese. Sono ...

Di Maio - Primo passo per risolvere questione migranti : Il ministro ha commentato la recente intesa raggiunta a livello europeo 30 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Grillo : “Selezioniamo le persone a sorte e mettiamole in Parlamento. Il Primo passo? Un senato dei cittadini” : I parlamentari sorteggiati a sorte tra i cittadini, iniziando dal senato. E’ la nuova proposta del garante del Movimento Beppe Grillo. Che con un post sul suo blog spiega la sua idea e come provare a realizzarla. “Io un’idea ce l’ho, il suo nome tecnico è sortition. Ma il suo nome comune è selezione casuale. L’intuizione è di un certo Brett Hennig. L’idea è molto semplice: selezioniamo le persone a sorte e le mettiamo in Parlamento. ...

Sui vitalizi voto entro luglio. Fico : 'Primo passo contro i privilegi' : Roma, 27 giu. , askanews, 'Si è appena concluso l'Ufficio di Presidenza in cui ho illustrato la delibera sui vitalizi. La proposta che ho presentato prevede il ricalcolo secondo il metodo contributivo ...

Abolizione dei vitalizi - domani il Primo passo. Di Maio : "L'era dei privilegi è finita" : Tra i progetti che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti da tempo c'è l'Abolizione dei vitalizi, inserita anche nel contratto di governo firmato a maggio da Lega e M5S. Al testo sta lavorando da tempo il Presidente della Camera Roberto Fico e domattina la delibera sarà ufficialmente presentata.Lo ha annunciato oggi lo stesso Fico, che ha convocato l'ufficio di Presidenza di Montecitorio per le 8.30 di domani, mercoledì 26 giugno. Il testo ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Luca Maresca e Angelo Crescenzo si fermano ad un passo dal podio - Erminia Perfetto fuori al Primo turno : Si interrompe ad un passo dal podio il sogno di Luca Maresca e Angelo Crescenzo di conquistare una medaglia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Come emerge dal sito ufficiale della Fijlkam, Luca Maresca nella categoria -67 kg ha superato il primo incontro e si è arreso al secondo turno contro il francese Lopes per 2-1, accedendo alla finale per il terzo posto, in cui ha sfidato lo spagnolo Ennkhaili, che è riuscito ad avere ...

Milan : mr Li non mette i 32 milioni - Elliott fa il Primo passo nel club : Il proprietario del Milan Yonghong Li non ha completato l'aumento di capitale versando gli ultimi 32 milioni entro il termine fissato, facendo probabilmente il primo passo verso l'uscita dal club. ...

Solo il Primo passo iPhone X : futuri modelli senza connettori? : Per poco non abbiamo rischiato di assistere al lancio di iPhone X senza connettore Lightning: questo è quanto trapela dalle pagine di 'macrumors.com'. Nel corso dello sviluppo che ha poi portato alla realizzazione del melafonino del decennale, i progettisti avevano perfino pensato di rimuovere del tutto il sistema di ricarica tramite cavo, in favore del Solo protocollo wireless, considerato però ancora troppo lento (oltretutto la dotazione in ...

Ambiente - Lazio : Primo passo verso la riforma del sistema delle aree protette : “E’ stata approvata dalla Giunta regionale del Lazio una importante delibera di semplificazione amministrativa, primo passo nel percorso di riforma delle aree protette, che individua gli enti gestori di aree naturali protette regionali come soggetti affidatari della gestione di Zone speciali di conservazione (Zsc)”. Così in una nota l’assessorato Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ L'analisi del calo M5s - sorpasso Lega : Primo partito : Sondaggi Elezioni Comunali 2018: L'analisi del calo M5s nelle città. A livello nazionale è sorpasso Lega: primo partito secondo le ultime rilevazioni. Le notizie sulle intenzioni di voto(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 06:56:00 GMT)

Atletica - Gianmarco Tamberi torna in gara a Buhl : “Il Primo passo della mia rinascita” : torna in pedana Gianmarco Tamberi: venerdì sera l’azzurro del salto in alto sarà in gara a Buhl, in Germania. Tre anni fa quella stessa pedana gli ha dato lo slancio verso la svolta della sua carriera prima che un brutto infortunio spezzasse il suo sogno chiamato Olimpiadi di Rio. Il marchigiano ha raccontato al sito FIDAL: “Quella è stata la gara in cui mi sono reso conto che potevo volare, la mia grande svolta. Avevo fatto ...

Rom - Meloni : “Censimento? Va bene - ma è un Primo passo. Servono piazzole di sosta dove stare al massimo sei mesi” : “Il censimento dei rom è il primo passo. Il problema è molto più ampio e ha bisogno di soluzioni decise. La nostra proposta è allestire piazzole di sosta temporanee dove ci si può trattenere massimo 6 mesi, perché se sei nomade devi “nomadare”, nel senso che non puoi essere stanziale. Quindi ci si deve spostare”. È d’accordo con il ministro dell’Interno Matteo Salvini anche la deputata e leader di Fratelli d’Italia Georgia Meloni, ...

Bollo auto - Primo passo della Ue per uniformare la tassa in base ai chilometri percorsi : Il Bollo auto sara' unico per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea. L’importante novita' in merito a quella che viene sempre definita come la tassa più odiata dagli italiani viene, questa volta, direttamente dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo che ha votato una proposta che prevede di uniformare la tassa prevedendo criteri unici per il calcolo. Oltre che a criteri di semplificazione delle procedure, la decisione è ispirata ...