Pressione alta in menopausa | sintomi | cause | rimedi naturali

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Palpitazioni, tachicardia e nausea sono solo alcuni deidellain. Si tratta di un disturbo diffuso soprattutto fra le donne che si trovano a vivere questo momento così delicato della propria vita. I cambiamenti ormonali infatti possono portare ad un aumento della, causando ipertensione anche in soggetti che in passato non avevano mai sofferto di questa patologia. Si tratta di una malattia da non sottovalutare, questo perché se non viene curata può provocare danni ai reni, alle arterie e al cuore. Con l’avanzare dell’età lasolitamente aumenta a causa di un normale invecchiamento delle arterie che comporta un afflusso ridotto di sangue. In particolare, superati i 50 anni, sono molte le donne che si trovano a dover fare i conti con l’ipertensione. Questo per via del cambiamento ormonale che si verifica ine ...