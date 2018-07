Portatile leggero e non pesante | i migliori da comprare

chimerarevo

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Se si sceglie di acquistare un notebook invece che un PC fisso, la motivazione principale è sicuramente la portabilità. Infatti un notebook può essere usato anche in mobilità, caratteristica principale per moltissimi utenti, che sempre più scelgono computer portatili. La condizione necessaria affinché un notebook sia comodo da portarsi dietro è che sia. Un, quindi sotto i 1,5 kg circa, si riesce a trasportare molto meglio, soprattutto se si ha bisogno di portabilità estrema.o non: qualeAndiamo ora a vedere quali sono i notebook dase si vuole leggerezza. Prima vedremo una lista dei portatili leggeri più venduti, poi vedremo isingolarmente in ordine dai più economici ai più costosi e prestazionali. Più venduto N. 1 Asus E203NA-FD029T ...