Polizia Postale | guida contro le truffe del Commercio digitale

Torino - video con abusi su neonati : 6 arresti della Polizia postale : C'era perfino una sorta di catalogo dei video con le piccole vittime di abusi suddivise per età. Decine di video pedopornografici, tra cui filmati di abusi su neonati , sono stati sequestrati dalla ...

Napoli - agente della Polizia Postale si toglie la vita con un colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli , Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Esame di maturità - al via la campagna di Polizia Postale e Skuola.net contro le fake news : Per il decimo anno consecutivo la polizia postale e delle Comunicazioni, in collaborazione con il portale degli studenti Skuola.net, si appresta a lanciare la campagna di sensibilizzazione "Maturità al sicuro", con l'obiettivo di debellare il fenomeno delle fake news, bufale e leggende metropolitane ed evitare che gli studenti, oltre a perdere tempo prezioso, possano anche rimetterci del denaro alla ricerca della "soffiata ...