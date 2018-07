Poldark | la serie britannica dei record sbarca su Canale 5 da domenica 8 luglio 2018

La serie tv Poldark in prima visione su Canale 5. Ecco quando : Siamo in grado di rivelarvi in anteprima la data di messa in onda della serie tv della BBC titolata Poldark. Partirà da domenica 8 luglio 2018 in prima serata su Canale 5. Sarà un successo come lo fu Victoria? Noi ce lo auguriamo! Poldark, da domenica 8 luglio in prime time su Canale 5 Da domenica 8 luglio in pima visione assoluta sulla rete ammiraglia del Biscione approderà una serie tv nuova di zecca: Poldark. Una serie tv che ha tutti gli ...