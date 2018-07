Più carceri per migranti negli Usa? Significa più affari per aziende amiche di

Rimpatri collettivi - Più carceri e detenzione forzata per gli immigrati illegali. Ecco il piano migranti di Seehofer : Eccolo, il piano "segreto" di Horst Seehofer: il Masterplan Migration. Si tratta del documento che i media tedeschi stanno pubblicando in queste ore, mentre la Germania si trova sull'orlo della più grave crisi di Governo dell'era Merkel dopo lo scontro tra il ministro dell'Interno e la Cancelliera sui migranti. È un documento di politica interna - diviso in 63 punti per 22 pagine - molto duro nella lotta all'immigrazione irregolare ...