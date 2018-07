Pillola del giorno dopo | se il diritto a comprarla vale meno della coscienza del

wired

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Le premesse di questa storia sono tre: la contraccezione d’emergenza è contraccezione; non esiste una legge che permette di invocare l’obiezione diper la contraccezione; le farmacie sono dei negozi particolari. Se ti serve la cosiddettadel, insomma, dovresti poter andare in farmacia (non altrove e questo è un punto importante) esenza difficoltà. Se sei maggiorenne non serve nemla ricetta. Eppure non sempre va tutto bene e può capitare che il farmacista decida di non vendertela. Perché è convinto che sia abortiva. Perché rispetta la vita. O per qualsiasi altra stramba credenza. Come la farmacista di Monfalcone che nel 2013 non vende ladela una donna che l’aveva chiesta (allora con la ricetta). Ieri la sua assoluzione è stata confermata dalla Corte d’appello di Trieste per la tenuità del fatto. L’obbligo di vendere i ...