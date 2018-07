Piccolo Opera Festival Fvg all' insegna del ' Capriccio'

Napoli - Ghoulam operato : Piccolo intervento al ginocchio per il terzino - i dettagli : Faouzi Ghoulam, difensore del Napoli, è stato operato stamane daldottor Mariani per ripulire la rotula destra E’ stato operato questa mattina alla clinica Villa Stuart a Roma il difensore del Napoli Faouzi Ghoulam. Il giocatore algerino si è sottoposto ad un piccolo intervento per la rimozione del mezzo di sintesi della rotula destra eseguito dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli Dottor De Nicola. Ghoulam, a ...