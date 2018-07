Personalizzazione Android #4 – WINDOWS PHONE su ANDROID!

Personalizzazione Android #3 – Nuova HOMESCREEN in 5 MINUTI : La Personalizzazione Android è un argomento che quasi sempre irrompe nell’eterna lotta (si fa per dire, NdR) tra i sostenitori del sistema operativo del robottino verde o della mela morsicata. L’ecosistema software iOS dei prodotti a marchio Apple consente infatti di andare a modificare pochissimi dettagli dell’interfaccia utente, mentre sui prodotti con a bordo Android possiamo davvero sbizzarrirci scatenando la nostra ...

Una Personalizzazione a 8-bit per il vostro Smartphone Android (video) : Ecco come personalizzare il vostro Smartphone Android in stile 8-bit con sfondi, widget, icone e tanto altro! L'articolo Una personalizzazione a 8-bit per il vostro Smartphone Android (video) proviene da TuttoAndroid.