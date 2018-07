Perquisizioni in casa Contrada - richiesta danni per errore giudiziario : Perquisizioni in casa Contrada, richiesta danni per errore giudiziario L'ex poliziotto e dirigente dei servizi segreti ha annunciato, assieme al suo legale, che adirà la Corte europea dei diritti dell'uomo per protestare anche contro le intercettazioni che continua a subire senza essere indagato Parole chiave: ...