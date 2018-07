Perché le aziende tech hanno messo gli occhi sul bike sharing

Intelligenza Artificiale - che cos'è e Perché trasformerà le aziende - Economyup : John McCarthy , docente del Computer Science Department della Harvard University , la definisce "la scienza di creare ed ingegnerizzare macchine intelligenti e in particolar modo programmi ...

Perché alle aziende conviene pensare dentro nuove “scatole” : Alan Iny interviene a The Future Makers (foto: Luca Zorloni per Wired) L’immagine proiettata alle spalle è quella di una bicicletta collegata a due grandi ali di uccello. Un ornitottero di fine Ottocento, una delle macchine volanti sperimentate prima di approdare agli antenati degli attuali aeroplani. “L’ornitottero copiava il volo di un uccello, ma non ha funzionato“, spiega Alan Iny, direttore associato ...