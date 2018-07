Perché il tempo vola?

Mercato San Antonio Spurs – Pau Gasol interviene sul caso Leonard : “io e Kawhi non ci parliamo da tempo perchè…” : Pau Gasol ha reso noto un interessante scenario legato alla situazione di Kawhi Leonard in casa San Antonio Spurs: il n°2 avrebbe interrotto da tempo i contatti con diversi compagni I nuovi prospetti del Draft NBA, la situazione di LeBron James e l’imminente inizio della free agency rischiano di distogliere l’attenzione su un’altra faccenda alquanto complicata nel panorama NBA: il futuro di Kawhi Leonard. Il Mercato dei San ...

Giuliano Urbani - Perché Forza Italia stavolta è finita : 'Silvio Berlusconi fuori tempo massimo' : C'è un tempo per tutto, anche per un partito come Forza Italia. A dirlo ormai non sono solo gli elettori, visto il risultato non proprio lusinghiero dello scorso marzo, ma anche uno come l'ex ministro ...

Milan - la sentenza Uefa slitta ancora : il retroscena - ecco Perché temporeggiano : Attesa, anzi attesissima, la sentenza Uefa sul Milan slitta ancora: la camera giudicante ha scelto di prendersi ancora qualche ora prima di stabilire con che sanzioni colpire il club rossonero per le ...

Che fine ha fatto Marco Mengoni? Ecco Perché da un po' di tempo non si hanno notizie del cantante : Che fine ha fatto Marco Mengoni? A parte una piccola apparizione al fianco di Giorgia, il cantante manca discograficamente dalle scene sin dal 2016. Sembra proprio che non si farà sentire prima della ...

Antifumo - ma non a casa sua : a 38 chiude i genitori in terrazzo sotto il temporale Perché fumano : Bamboccione e aggressivo: a Carpi , in provincia di Modena, un 38enne tornato ad abitare con i genitori dopo la separazione, a causa delle ristrettezze economiche, non ha saputo ripagare mamma e papà ...

Perché solo in Italia il dolore è una virtù? È tempo di usare gli oppiacei. : Alla fine si è dovuto arrendere anche Donald Trump. Dopo aver ignorato per lungo tempo quella che è stata definita la peggior tragedia sanitaria della storia recente degli Stati Uniti, superiore in ...

Fabrizio Moro : “Ecco Perché ero sparito dalla tv”. Il cantante getta la maschera e - a distanza di tempo - confessa tutto : È uno dei personaggi più amati dal pubblico del mondo della musica. Forse per quel fascino che si porta dietro, quello da ribelle e da persona che non vuole scendere a compromessi. E così, a modo suo, è riuscito ad arrivare in alto, molto in alto. Sono solo pochi anni che Fabrizio Moro porta le vesti del personaggio televisivo (oltre quelle di cantautore affermato). Per diverso tempo, infatti, i fan del vincitore di Sanremo hanno ...

Malika Ayane/ Perché Stracciabudella? "Vi spiego cosa vuol dire" (Che tempo che fa) : A pochi giorni dall'uscita del suo ultimo singolo, Malika Ayane lancia Domino. E' un album introspettivo, che mette le emozioni in primo piano: "Le stesse emozioni che strappano le budella".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 23:26:00 GMT)

BARBARA BOUCHET/ E il figlio Alessandro Borghese : "Mi son fatta da parte - ecco Perché..." (Che tempo che fa) : BARBARA BOUCHET continua a essere ancora oggi icona di stile e di cinema internazionale. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa in onda su Rai 1(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:51:00 GMT)

Panchina Bologna - scelto il sostituto di Donadoni ma serve tempo : ecco perchè : Panchina Bologna – Si è conclusa una stagione altalenante in casa Bologna, l’obiettivo comunque è stato raggiunto ed adesso l’intenzione è quella di programmare al meglio la stagione. Addio deciso con il tecnico Donadoni, i motivi? Una stagione non entusiasmante ed il rapporto con una parte della tifoseria incrinato, diversi battibecco che hanno portato grande tensione. Già scelto l’allenatore per la prossima stagione, si ...

Grande Fratello 15 - Barbara Palombelli : “Ho detto no Perché non avrei avuto tempo di fare una cosa bella - come volevo io” : Chissà come sarebbe stato il Grande Fratello 15 condotto da Barbara Palombelli. Non lo sapremo mai, dato che la giornalista e volto di Forum mesi or sono ha deciso di rifiutare la conduzione del reality di Canale 5 per dedicarsi ai suoi appuntamenti giornalieri con il tribunale televisivo (d’altronde, con 21 ore settimanali è la donna che sta più tempo in televisione). Al suo posto è arrivata Barbara d’Urso con tutto quello che ...

Elena Morali - il perchè dell’addio a Scintilla : “ho bisogno di tempo per pensare a me” : Elena Morali confessa a Barbara d’Urso il perchè dell’addio al comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, a cui aveva promesso amore eterno Elena Morali dopo il suo ritorno da L’Isola dei Famosi ha messo in dubbio la sua storia d’amore con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Il comico di Colorado e l’ex naufraga si erano promessi amore eterno più volte in tv e si erano riproposti un matrimonio davanti alle ...

Perchè Mattarella concede ancora tempo ai partiti : l'ultimo esperimento per fugare definitivamente ogni dubbio che attualmente in campo non ci sono forze in grado di unirsi per governare il paese

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...