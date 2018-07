Per un altro anno basterà autocertificare i vaccini

Gran Bretagna - due Persone avvelenate da sostanza sconosciuta/ Salisbury - un altro caso Skripal? : Gran Bretagna, due persone avvelenate per "sostanza sconosciuta": ultime notizie, la polizia parla di "incidente importante". Salisbury, teatro del caso Skripal(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:28:00 GMT)

È affondato un altro traghetto in Indonesia - sono morte 34 Persone : Almeno 34 persone sono morte a causa dell’affondamento di un traghetto al largo della costa del Sulawesi meridionale, una delle province in cui è suddivisa l’isola Indonesiana di Sulawesi. Il portavoce dell’agenzia che si occupa di gestire i disastri in The post È affondato un altro traghetto in Indonesia, sono morte 34 persone appeared first on Il Post.

Perché si cambia di peso da un giorno all’altro : Scendete dalla bilancia, non è necessario ossessionarsi tutti i giorni. Anche Perché le oscillazioni di peso sono temporanee e “finte”, quindi non vale la pena prendersi uno spavento se si vedono i chili sulla bilancia cambiare per eccesso o per difetto dalla mattina alla sera. Secondo una ricerca, le donne si pesano mediamente 115 volte in un anno. Anzi, ci sono alcuni giorni in cui dovreste proprio evitare la bilancia, tanto, ...

Altro naufragio : «114 disPersi» La pressione dei trafficanti in Libia : 50 mila pronti a salpare : In giornata 276 naufraghi erano già stati riportati in Libia. terzo caso in pochi giorni. La Ong Sea Watch tenta di lasciare Malta ma viene bloccata

Mercato NBA : J.J. Redick rinnova con i Philadelphia 76ers Per un altro anno : J.J. Redick è un veterano della NBA non per caso. Uno di quelli che conoscono benissimo le dinamiche della Lega e ben consapevole già 12 mesi fa che il suo ricco contratto con i Sixers era in realtà ...

Harvey Weinstein è stato incriminato Per un altro caso di molestie : La procura di New York ha fatto sapere che l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato incriminato per presunte molestie sessuali contro una terza donna, oltre alle due per cui era già sotto indagine per stupro. Il presunto abuso sarebbe The post Harvey Weinstein è stato incriminato per un altro caso di molestie appeared first on Il Post.

Eurozona - altro stop Per il settore manifatturiero : Teleborsa, - Continua a rallentare la crescita del settore manifatturiero dell'Eurozona a giugno. L'Indice finale IHS Markit PMI del settore manifatturiero dell'Eurozona è diminuito dal valore di 55,5 ...

Migranti - un altro naufragio in Libia L’agenzia dell’Onu : «Ci sono 63 disPersi» : La segnalazione da parte dell’Unhcr, L’agenzia dei rifugiati dell’Onu. In 40 tratte in salvo dalla Guardia Costiera a Zuara

Migranti - altro naufragio al largo della Libia - 63 disPersi in mare : “Ci sono morti” : Ancora una tragedia in mare al largo della Libia: un barcone si è ribaltato e 63 Migranti risultano dispersi. Secondo quanto riporta la Marina libica ci sono sicuramente morti. sono 41 le persone portate in salvo in seguito al naufragio, secondo quanto riportato dall'Unhcr. In giornata soccorsi in mare altri 220 Migranti.Continua a leggere

MESSICO - ELEZIONI PRESIDENZIALI : SEGGI APerTI/ Favorito Obrador ‘nuovo’ caudillo : altro giornalista ucciso : ELEZIONI PRESIDENZIALI in MESSICO, oggi al voto: Favorito “Amlo” con la sua promessa di rivoluzione. Terzo tentativo per Andrés Lopez Obrador, sconfitto nel 2006 e 2012. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 14:54:00 GMT)

Bagno di folla a Pontida Per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida, tra...

Migranti - salvati 63 al largo della Spagna : disPerso altro barcone : Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone Continua a leggere L'articolo Migranti, salvati 63 al largo della Spagna: disperso altro barcone proviene da NewsGo.