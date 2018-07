Pentathlon | Mondiali universitari Budapest 2018 | Roberto Micheli 11° | vince Brice Loubet

oasport

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Scattati a, in Ungheria, idimoderno: oggi è andata in scena la finale maschile, che, dati i soli 28 iscritti, non prevedeva qualificazioni. Il migliore degli azzurri è stato, 11°, mentre Alessandro Colasanti si è classificato 15° e Riccardo Agazzotti ha concluso 21°. Vittoria del transalpinodavanti all’egiziano Ahmed Elgendy ed al ceco Lukas Svechota. Tutto si è deciso nella prova di laser run, con la classifica finale che ha rispecchiato, nelle prime cinque posizioni, l’ordine dei tempi della prova conclusiva. Il transalpino ha vinto con 1163 punti, precedendo l’egiziano di 4″ (1159) ed il boemo di 11″ (1152).è arrivato a 57″ (1106), Colasanti a 1’07” (1096) ed Agazzotti a 1’40” (1063). Domani si terrà la finale femminile, con Elena, ...