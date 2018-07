Pensioni | quota 100 ma senza soglie | pressing sul governo Lega-M5s

Pensioni - uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti - ma non attrae : Le Pensioni anticipate a quota 100 sono gia' realta' per alcune categorie di professionisti, ma non attraggono i contribuenti iscritti alle Casse private, alternative di accumulo dei contributi rispetto all'Inps e alla gestione separata. Addirittura, in alcuni casi, i professionisti godono di condizioni di uscita con pensione anticipata più vantaggiose rispetto alla stessa quota 100 e, in alternativa, beneficiano gia' della cosidetta 'quota 41', ...

Pensioni - la proposta dei Dem : quota 100 a 63 anni e conferma dell’Ape : La riforma delle Pensioni continua a tenere banco e in questi ultimi giorni si implementa di un nuovo capitolo. Il Partito Democratico presenta una proposta di riforma partendo proprio dalle misure che sembra stia preparando il nuovo Esecutivo. Ciò che propongono i Dem spazia dalla nuova quota 100 all’opzione donna, dai precoci all’Ape sociale. Vediamo nel dettaglio di cosa si compone la proposta che tra gli altri è preparata anche dall’ex ...

Pensioni : uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti - ma non attrae : Le Pensioni anticipate a quota 100 sono già realtà per alcune categorie di professionisti, ma non attraggono i contribuenti iscritti alle Casse private, alternative di accumulo dei contributi rispetto all'Inps e alla gestione separata. Addirittura, in alcuni casi, i professionisti godono di condizioni di uscita con pensione anticipata più vantaggiose rispetto alla stessa quota 100 e, in alternativa, beneficiano già della cosidetta 'quota 41', ...

Pensioni - cosa succede con quota 100 e quota 41 : i tempi e le novità sulla riforma : Il sistema previdenziale italiano è in attesa di un'altra rivoluzione. Sulle Pensioni, Lega e Movimento 5 Stelle lavorano al superamento della riforma Fornero puntando su due misure principali:

Pensioni '19 - le proposte del Pd : quota 100 a 63 anni - precoci e opzione donna : Sulla riforma delle Pensioni, il Partito democratico incalza il Movimento 5 Stelle di Di Maio e la Lega di Salvini proponendo l'uscita anticipata con quota 100 con un anno di sconto rispetto alla proposta contenuta nel Contratto di Governo. Le proposte dei Dem prevedono anche la reintroduzione dell'opzione donna e l'allargamento della quota 41 a tutti i lavoratori precoci, intesa come anzianita' di contributi a prescindere dall'eta' di uscita. ...

Novità Pensioni 2019 : Salvini vuole Quota 100 - la riforma dovrebbe partire a fine 2018 : Smonteremo la riforma Fornero pezzo per pezzo ormai è un ritornello quotidiano. Matteo Salvini - rispondendo ai moniti della BCE - continua dunque sulla sua strada, quella che vede Quota 100 da avviare gia' nel 2019. La riforma è una priorita' e l’Europa deve farsene una ragione: questo in sintesi ciò che Salvini ha ancora una volta dichiarato nelle ultime ore come riportato anche dal quotidiano “Il Giornale”. Quota 100 dovrebbe essere la misura ...

Pensioni - la quota 100 continua a far discutere : ... secondo l'esponente pentastellato, la quota 100 resta tra i punti chiave [VIDEO] del programma di Governo e andrà a favorire anche le nuove generazioni, che al momento restano escluse dal mondo del ...

Pensioni - Di Maio al Festival del Lavoro : ‘La quota 100 si farà’ (VIDEO) : “La quota 100 si fara'”, parola del vicepremier Luigi Di Maio il quale oggi, intervenendo al Festival del Lavoro di Milano, ha toccato uno dei punti più importanti del piano di riforma Pensioni promesso dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale e nel contratto di programma sottoscritto con la Lega di Matteo Salvini. “C’è un tema prima di tutto sulla quota 100, ci ritroveremo – ha detto oggi il ministro del Lavoro - diverse centinaia di ...

