Pensioni | Inps | senza immigrati il sistema non è sostenibile

Inps : 5 mln Pensioni sotto mille euro : 11.35 I pensionati Inps sotto i mille euro al mese sono 5 mln 548 mila nel 2017, il 35,9% del totale. Lo rileva il Rapporto annuale dell'Inps. Sono invece oltre un milione gli assegni di 3 mila euro. Sono aumentati di "quasi un milione" i dipendenti a tempo determinato tra il 2016-17, da 3,7 mln a 4,6. I lavoratori con un salario sotto gli 8.50 l'ora sono oltre 2 milioni e mezzo.Con l'abolizione dei voucher,circa 80 mila persone sono migrate ...

Senza immigrati il sistema Pensionistico salta. Relazione Inps insiste : "Squilibri non sanabili diversamente" : A fine 2017 l'Inps eroga quasi 15,5 milioni di pensioni, l'importo lordo mensile è di 1.513 euro. Ci sono tuttavia oltre 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro al mese. È quanto si legge nella Relazione annuale dell'Inps. Il presidente Tito Boeri fotografa un quadro allarmato dell'Italia: un Paese in cui la povertà aumenta, in cui il sistema pensionistico non tiene Senza il contributo degli immigrati, in cui crescono ...

Inps : "L'occupazione è salita - ma servono i migranti per pagare le Pensioni" : ROMA - Spariti i voucher, l'occupazione è tornata a salire. Ma, attenzione, a far lievitare i numeri, sono stati i contratti a tempo determinato. Il posto fisso è diventato sempre più una chimera. Lo ...

Pensioni - l'ultimo regalino del Pd ai pensionati : come sarà dissanguato l'Inps : La cuccagna è servita. Anche senza aspettare che Luigi Di Maio esca dal pantano delle coperture e dei vincoli di bilancio. E poi, in fondo, chi lo dice che il reddito di cittadinanza sia il sogno di ...

C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi ...

Il presidente dell'Inps chiede più migranti per pagare le Pensioni e Salvini s'arrabbia : C'è chi di migranti in Italia ne vorrebbe forse di più, e comunque auspica una politica di gestione dei flussi che assicuri al nostro Paese ingressi di stranieri sufficienti a sostenere nei prossimi anni le nostre pensioni. È il presidente dell'Inps, Tito Boeri, che ieri da Milano dove è in corso il festival del Lavoro è stato chiarissimo: "Gli scenari più preoccupanti per la spesa ...

Nel giorno meno adatto l'Inps ci avverte : con meno migranti può saltare il sistema Pensionistico : Il presidente Boeri lancia un allarme: La forte riduzione in atto dei flussi migratori rischia di essere un problema serissimo per il sistema pensionistico che non può adattarsi al calo demografico ...

Boeri (Inps) : Pensioni a rischio senza gli immigrati : Sul tema immigrati interviene oggi, per quel che è di sua competenza, il presidente dell’Inps Tito Boeri che avverte la politica: ridurre drasticamente i flussi migratori è un problema "serissimo" per il sistema previdenziale italiano. Intervenuto al Festival del Lavoro a Milano Boeri stamattina ha spiegato che "gli scenari più preoccupanti per quanto riguarda la nostra spesa pensionistica futura sono quelli che prevedono una forte riduzione ...

