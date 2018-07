Pensioni | Di Maio | partiremo da abolizione quelle d’oro

Di Maio - ora tagliamo le Pensioni d'oro : "Ho preso un altro impegno con gli italiani: ora tagliamo le pensioni d'oro. Incardiniamo un disegno di legge al Senato e spero di approvarlo entro l'estate". Così il vice-premier Luigi Di Maio ...

Di Maio : 'Entro l'estate interverremo sulle Pensioni d'oro' : 'Questa settimana o al massimo la prossima' si procederà con il taglio dei vitalizi poi sarà incardinato il disegno di legge sulle pensioni d'oro' con la speranza di approvarlo 'Entro l'estate': lo ha ...

Di Maio : "Entro l'estate interverremo sulle Pensioni d'oro" : "Questa settimana o al massimo la prossima" si procederà con il taglio dei vitalizi poi sarà incardinato il disegno di legge sulle pensioni d'oro" con la speranza di approvarlo "Entro l'estate": lo ha riferito il ministro al Lavoro e allo Sviluppo, Luigi Di Maio, intervistato ad Agorà su Rai 3. Di Maio ha parlato anche del reddito di cittadinanza ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio annuncia i prossimi provvedimenti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Di Maio annuncia i prossimi provvedimenti del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 09:27:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Oggi la Quattordicesima. Quota 100 - avvertimento a Di Maio : RIFORMA PENSIONI 2018, la quattordicesima verrà erogata Oggi a 3,5 milioni di italiani. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Pensioni - Di Maio al Festival del Lavoro : ‘La quota 100 si farà’ (VIDEO) : “La quota 100 si fara'”, parola del vicepremier Luigi Di Maio il quale oggi, intervenendo al Festival del Lavoro di Milano, ha toccato uno dei punti più importanti del piano di riforma Pensioni promesso dal Movimento 5 stelle in campagna elettorale e nel contratto di programma sottoscritto con la Lega di Matteo Salvini. “C’è un tema prima di tutto sulla quota 100, ci ritroveremo – ha detto oggi il ministro del Lavoro - diverse centinaia di ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : quota 100 si farà (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Lucio Malan evidenzia i limiti dell'azione del Governo Conte. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:26:00 GMT)

Pensioni d’oro - la riforma proposta da Di Maio rischia di essere iniqua : La proposta di taglio alle Pensioni alte del ministro del Lavoro ripartisce i costi in maniera disuguale tra soggetti uguali, innescando probabili contenziosi. Meglio sarebbe agire sull’equità verticale, rispettando così anche il dettato costituzionale. di Carlo Mazzaferro (Fonte: lavoce.info) proposta di taglio alle Pensioni alte Il ministro Di Maio ha di recente caldeggiato l’opportunità di tagliare dalle Pensioni di importo superiore ai ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Le critiche per Di Maio sui tagli agli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 29 giugno. Luigi Di Maio criticato da Cesare Damiano e Tommaso Nannicini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:14:00 GMT)

Pensioni : Di Maio - dopo i vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

Pensioni : Di Maio - dopo i vitalizi toccherà a quelle d’oro : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “dopo i vitalizi inizieremo con le Pensioni d’oro, quelle oltre i 4-5 mila euro netti al mese. Chi ha delle Pensioni che raggiungono anche fino a 25 mila euro al mese non potranno più averle. Avranno una pensione per i contributi che hanno versato. E’ una cosa sacrosanta”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio in una diretta diffusa sul suo ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Di Maio : “Con l'Inps a lavoro per aumentare le minime. Ecco come” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo PENSIONI. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Di Maio : “Minime e d'oro? Stiamo studiando ricalcolo” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018: ultime notizie sul Governo Conte, su Quota 100 e sui coefficienti di calcolo Pensioni. Le novità sul mondo previdenziale e le mosse di Di Maio(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:47:00 GMT)

Pensioni - assegni sempre più poveri : tutti i limiti della riforma Salvini - Di Maio : Pensioni, riforme e quote: cosa cambia per i cittadini italiani con il piano del Governo? Non per tutti il nuovo sistema Pensionistico così come architettato da Lega e 5 stelle sarà conveniente e il...