Pensioni | Boeri | No a quota 100 Immigrati fondamentali Salvini | Fa

Boeri : "Immigrati sovrastimati - è disinformazione | Pensioni - il sistema non regge senza nuovi ingressi" : "Gli italiani sottostimano la quota dipopolazione sopra i 65 anni e sovrastimano quella di immigrati edi persone con meno di 14 anni" ha detto Boeri che ha lanciato l'allarme sui rischi per le Pensioni se diminuisce il flusso dell'immigrazione. Non si è fatta attendere la dura risposta del ministro dell'Interno

Inps - Di Maio : “Servono più migranti regolari? Da Boeri opinioni personali. Su vitalizi e Pensioni d’oro lavoriamo bene” : Alla presentazione della Relazione annuale Inps il presidente dell’ente Tito Boeri pone l’accento sull’importanza dell’apporto dell’immigrazione per sistema pensionistico di tutto i lavoratori e pensionati italiani. Critiche da parte di Boeri anche sulla ‘quota 100‘ che il governo M5s-Lega ha più volte annunciato di voler perseguire per modificare la ‘Legge Fornero’. Al termine della ...

Boeri : Più migranti per pagare Pensioni : Secondo il presidente dell’Inps «siamo tutti sono d’accordo sul fatto che bisogna contrastare l’immigrazione irregolare. Ma bisogna aumentare quella regolare»

