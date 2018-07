Pelonzi | comicità su buche non è gradita | Grillo sia serio ogni tanto

romadailynews

(Di mercoledì 4 luglio 2018): chieda scusa a mamma distrutta da dolore Roma – Di seguito il comunicato di Antongiulio, capogruppo del Pd capitolino. “Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, scrive ‘mia figlia aveva tutto quello che serve a un motociclista per non morire ma su quella strada c’è tutto quello che può uccidere un motociclista’”. “Domenica scorsa Beppeaffermava: ‘Le? Ma quali? Io non ne ho viste’ -prosegue-. Bontà sua dia Roma neanche una. Improvvisamente sono tutte scomparse. Un vero campione di insensibilità. Invito Beppea tornare a Roma e a chiedere scusa ad una mamma distrutta dal dolore”. “Laa Roma sullenon èma è maledetta -spiega il capogruppo Pd-.per favore, sii, vieni a fare un giro con me che ti faccio vedere un po’ ...