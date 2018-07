Pd | renziani per congresso in due tempi | primarie dopo europee

Zingaretti va come un treno. E i renziani non hanno un candidato per la guida del Pd : Tace da giorni. Matteo Renzi arriva a Palazzo Madama dove sta per intervenire il premier Giuseppe Conte e non risponde ad alcuna domanda: "Sapete che non parlo". La difficoltà è tanta tra le truppe dell'ex segretario proprio mentre dilaga invece Nicola Zingaretti che passa da un'iniziativa all'altra in rampa di lancio per candidarsi alla segretaria dem. Dall'altra parte ci sono Renzi e i renziani ma per loro la strada è ...

Pd : ancora non c'è intesa - odg renziani per congresso subito : ... è "necessaria - si legge nel testo, visionato dall'Ansa - una riflessione ampia che coinvolga tutti i nostri iscritti e militanti, sul futuro del nostro partito e sulla proposta politica da avanzare ...

Pd : no Orlando-Cuperlo a renziani - ‘temono voto assemblea’ : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – Una “pseudo tregua”. Così la minoranza Pd, da Gianni Cuperlo a Andrea Orlando, definisce la proposta del fronte renziano per evitare una conta domani all’assemblea nazionale, a quanto si apprende. “La loro offerta era: nessun voto domani ma nuova convocazione dell’assemblea a luglio dopo le amministrative. E Renzi avrebbe rinunciato ad aprire l’assemblea”, si fa sapere. ...

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni 'non rompere tutto'/Adnkronos - 2 - : Adnkronos, Assetti interni legati ovviamente all'andamento della crisi: la difficoltà di Matteo Salvini e Luigi Di Maio riaprono il rischio di voto anticipato. 'Se si continua a perdere tempo, che i ...

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’/Adnkronos : Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Guardo quello che sta accadendo e vedo questa singolare contraddizione: mi pare ci sia uno spazio come non c’è mai stato da tanti anni a questa parte e mi pare che a questo spazio non corrisponda un’intelligenza, la saggezza, lo spirito unitario, la coscienza della grandezza della missione”. Walter Veltroni usa toni drammatici per difendere il ‘suo’ Pd in un momento delicato ...

Pd : pressing renziani per congresso - sferzata Veltroni ‘non rompere tutto’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Assetti interni legati ovviamente all’andamento della crisi: la difficoltà di Matteo Salvini e Luigi Di Maio riaprono il rischio di voto anticipato. “Se si continua a perdere tempo, che i partiti riconsiderino la proposta del presidente della Repubblica, l’unica seria sul tavolo”, ha detto oggi Delrio in conferenza stampa al Pd. “La questione -dice un big renziano- non Martina e il congresso. Si ...

Direzione Pd - l’entusiasmo di Emiliano : “Martina ha mandato pieno per dialogo con M5S. renziani spalle al muro” : “Risultato della Direzione assolutamente positivo” questo il commento di Michele Emiliano all’uscita dalla Direzione del Pd. “Le minoranze sono arrivate a più del 45% e soprattutto hanno costretto Renzi a non presentare un suo ordine del giorno che avrebbe dovuto inchiodare Martina ad un mandato con uno specifico indirizzo politico – spiega il governatore della Regione Puglia -. Martina è stato confermato reggente ...

Direzione Pd - i renziani : “No a un governo politico col centrodestra”. Ma tutti aprono a un’alleanza per le riforme : Un governo Pd-centrodestra? Mai “politico”, come ha rivendicato pure il segretario reggente (sconfessato da Renzi) Maurizio Martina nella sua relazione in Direzione. Ma sull’esecutivo istituzionale, già evocato dall’ex premier, c’è chi (in casa renziana) sembra pronto a trattare. “Un esecutivo con il centrodestra per fare le riforme che chiede Renzi? Se Mattarella decide di fare un governo per cambiare le ...

Alta tensione nel Pd. Non renziani vogliono conferma Martina. Renzi : no a pretesti per rompere : Dario Franceschini sul sito senzadime.it aveva detto: "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il paese si arriva a questo, c'è qualcosa di ...

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini «La Lega nega il voto per guai finanziari» Caos Pd : in direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Il documento dei renziani per evitare la conta in Direzione : Niente "conte interne" alla Direzione di domani: lo "stallo" politico è "frutto dell'irresponsabilità" di M5s e centrodestra; sì al confronto ma niente fiducia "a un governo guidato da Salvini o Di Maio". Sono questi i tre punti di un breve documento predisposto dai renziani sui quali da ieri è partita una raccolta di firme tra i parlamentari e i membri della Direzione del Pd. Al momento sarebbero state raccolte le ...