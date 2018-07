Patrizia Pellegrino/ Come una pin-up : “Tengo il cervello impegnato!” - e sull’amore con un manager dice che… : Patrizia Pellegrino, la sua estate Come una pin-up: “Tengo il cervello impegnato!”, e sull’amore con un manager 50enne racconta che... ecco le sue dichiarazioni tra le pagine di "Nuovo".(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Patrizia Pellegrino : “Ho un fidanzato 30 anni più giovane” : A 55 anni, Patrizia Pellegrino è tornata a sorridere grazie al nuovo fidanzato di 30 anni più giovane. Classe 1962, l’attrice ha alle spalle due matrimoni finiti: il primo con Pietro Antisari Vittori, da cui ha avuto i due figli Tommaso e Arianna, e con cui ha adottato il terzogenito Gregory. Nel 2005 era convolata a nozze con l’imprenditore Stefano Todino, da cui ha divorziato dopo 14 anni d’amore. La fine del matrimonio era ...

Vladimir Randazzo / Chi è il toyboy di Patrizia Pellegrino? "32 anni di differenza? Non è un problema!" : Vladimir Randazzo e Patrizia Pellegrino stanno insieme? Il settimanale Nuovo lancia l'indiscrezione e Barbara D'Urso la ripropone oggi in diretta a Pomeriggio 5(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:54:00 GMT)

Patrizia Pellegrino / "L'Isola dei Famosi? Dj Francesco mi raccontava le favole porno" (Domenica In) : PATRIZIA PELLEGRINO, l'attrice è stata nel mese di maggio molto impegnata perché in tournée per portare la piece Una moglie da rubare dove recita anche Stefano Masciarelli. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:47:00 GMT)