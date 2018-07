Partite scarse E troppi arbitri ridicoli

ilgiornale

: Primo tempo #SWE - #SUI 0-0 ,una delle partite più noiose viste fino ad ora di questi #Mondiali2018 ,due squadre d… - ZeusMega : Primo tempo #SWE - #SUI 0-0 ,una delle partite più noiose viste fino ad ora di questi #Mondiali2018 ,due squadre d… - silviodifede : @ninersmessimale E comunque voglio vederli i Mavs di colpo passare dal tanking ad avere la solidità di vincere tutt… - Abbesieyes71 : Comunque finisca #SpagnaRussia è una delle partite più brutte - e tecnicamente scarse - mai giocata in un mondiale #Mondiali2018 -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il football contemporaneo ha cancellato l'autogol, Niccolai non avrebbe avuto alcuna gloria nei tabellini di cronaca dei suoi tempi. Questo per scrivere che la Svezia passa, secondo la Fifa, per un ...