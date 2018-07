Parte il restyling del lungomare nella zona orientale di Salerno

Roma - Parte il restyling delle panchine in parchi e giardini : Campidoglio, parte il restyling delle panchine in parchi e giardini. In arrivo più di 20mila pezzi di ricambio. Gli interventi di riqualificazione insieme ad associazioni e volontari. È arrivata una prima fornitura delle oltre 20mila stecche di legno di pino che serviranno al restyling di circa 3mila panchine in vari parchi e giardini della città. L’iniziativa è stata voluta dall’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale che ha ...