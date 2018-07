Parte il Festival della comunicazione Controsenso | tre giorni di dibattiti e seminari su

Canale 5 : dal 5 luglio il Summer Festival - Temptation Island Parte il 9 : Coppie di Temptation Island Mondiali e non solo. Nel luglio di Canale 5, oltre alla diretta in esclusiva delle fasi finali di Russia 2018, svettano due appuntamenti, ormai diventati classici dell’estate. Il primo è il Wind Summer Festival che debutta giovedì 5 luglio con la conduzione di Ilary Blasy, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Quattro puntate, già registrate a Roma, che precedono l’epilogo in onda per la prima volta a settembre ...

Ai nastri di Partenza il Riviera Music Festival : Il Riviera Music Festival, la manifestazione organizzata dalla Società DallapartedellaMusica, patrocinata e sostenuta dal Comune di Alassio e da tutte le associazioni cittadine, giunge al suo terzo ...

Festival dei due Mondi - si Parte venerdì con 'Il Minotauro' e la danza della 'Lucinda Childs Dance Company' : Il programma di domenica Domenica invece avranno luogo l'inaugurazione dell'installazione 'Il mistero dell'origine - Miti trasfigurazioni scienza' della Fondazione Carla Fendi al teatro 'Caio Melisso'...

Torna a Luino il "Festival delle Arti di Strada" - artisti da ogni Parte del mondo : Non solo spettacoli ma anche musica ed esposizioni Artistiche , come il venerdì sera nella cornice di via Cavallotti e della passeggiata del Parco a Lago. Il nuovo presidente dell'Associazione Aurora,...

Al M T Festival di San Bartolomeo al Mare Partecipano Ugo Dighero e Irene Fornaciari : Da martedì 3 a domenica 8 luglio, in Piazza Torre Santa Maria alle 21:30, 6 sere di spettacoli con teatro, musical, musica pop, rhythm and blues, jazz-rock ed altro ancora. A fianco di nomi arcinoti ...

RiParte anche quest’anno il “Wind Summer Festival” ecco tutte le anticipazioni : Manca poco al “Wind Summer Festival”, l’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate, da domani (22 giugno) a lunedì in Piazza del Popolo a Roma (dalle ore 20.00 – ingresso gratuito) e prossimamente in onda in prima serata su Canale 5. Questi i primi nomi degli oltre 60 artisti italiani e internazionali che si alterneranno nelle 4 serate: J- Ax & Fedez, Bob Sinclar, Annalisa, Malika Ayane, Bianca Atzei, Autogol, Benji & ...

Colorno. Festival della Lentezza edizione record : 5mila Partecipanti : Tre giorni, oltre 50 eventi, tra incontri, performance, spettacoli, musica, 30 laboratori per grandi e piccoli ed un pubblico sempre più partecipe e numeroso, che ha superato le 5mila persone. Il Festival della Lentezza, dal 15 al 17 giugno 2018 nei ...

Roma - Egeria Summer Festival : si Parte con Maurizio Mattioli : Lo spazio, allestito come un piccolo villaggio, ruota intorno all'arena per gli spettacoli che ogni giovedì, dalle 22, ospiterà i volti più noti del cabaret italiano. Si comincia il 21 giugno con ...

'Family' - un festival dalla Parte delle donne. E per resistere : ...'"Dissacrantemente Lucide Lucidissime" In "Dissacrantemente Lucide Lucidissime" Troja e Sale Musio propongono dal vivo un collage di personaggi e azioni tratte dai loro più celebri spettacoli. Non ...

Parte il teatro Festival con 'Regina madre' e 'Shakespeare & Shakespeare' : Complice il Festival di Cappuccio che li ha tenuti a battesimo, vedremo quindi il primo di questi due spettacoli avanti nei prossimi mesi, durante la 'stagione' del teatro Nuovo, e ci impegneremo a ...

“Festival della Psicologia” - Parte un viaggio nel futuro : come vivremo nel 2030? : Italia, anno 2030: i primi millennials sono ormai adulti, i bambini del 2017 sono studenti universitari, i ragazzi degli anni ’60, invece, la generazione “anziana”. In quale società vivono? Quali scenari si sono aperti per loro nei campi dell’educazione, del lavoro, delle relazioni tra i sessi? E dove ha condotto l’ultima rivoluzione tecnologica? Questo esercizio di riflessione sul futuro prossimo, nucleo del “Festival ...

Ravenna Festival. Dante - I Mosaici : la XXIX edizione riParte dal cuore della città : 1euro il biglietto degli spettacoli , la durata è di circa 40 minuti, . Per informazioni e prevendite: tel. 0544 249244 - www.RavennaFestival.org . Appuntamenti , Spettacolo

Future Film Festival - si Parte : Animato virtuosisticamente in cut-out animation, il Film è un originale e necessario punto di vista su uno degli eventi che hanno cambiato il mondo. Mutafukaz , di Run e Shojiro Nishimi , Francia, ...

Trent'anni senza Andrea Pazienza - quest'anno l'Arf Festival riParte dalle sue tavole : Il "Caravaggio del fumetto" lo definì Milo Manara, "precoce interprete di un mondo acido e sballato" secondo Fernanda Pivano, che riuscì a "rappresentare in vita e anche in morte destino, astrazioni, follia, genialità, miseria e disperazione di una generazione che solo sbrigativamente chiameremo quella del '77 bolognese" per Vittorio Tondelli. quest'anno l'Arf Festival, il Festival del fumetto e della graphic novel di Roma, ...