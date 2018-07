Parco Via Antoniana come una discarica | l' amministrazione intervenga

Da terra di narcos a patrimonio Unesco - in Colombia il più grande Parco per proteggere la foresta pluviale : Consapevoli che l'Amazzonia è una delle 11 regioni al mondo con il maggior rischio di deforestazione, enti come Heritage Colombia, Alistair Monument e Wwf saranno costantemente impegnati nella ...

Via al rilancio del Parco geominerario in Sardegna - gioiello senza tempo : Obiettivo principale del parco dunque il recupero e la valorizzazione dei beni culturali , anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'imprenditoria privata, verso il rilancio economico del ...

Stasera 30 giugno in Fortnite accadrà qualcosa di grande - rinviata Parco Giochi : Fortnite sta facendo i conti con i nuovi problemi della Modalità Parco Giochi che sarebbe dovuta uscire già questa settimana. Dopo il suo rilascio infatti è stata subito rimossa dal Battle Royale. La sua presenza, anche se è stata breve, ha provocato alcuni problemi di stabilità a tutti gli utenti, anche a coloro che non l’hanno mai utilizzata. Epic Games è intervenuta sulla questione per dare spiegazioni ai giocatori sullo stato dei ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi rinviata a tempo indeterminato : A quanto pare la modalità Parco Giochi sta dando più problemi del previsto all'acclamato Fortnite ed Epic si ritrova costretta a un ennesimo rinvio, in questo caso a tempo indeterminato.A rivelarlo, come riportato da VG247.com, la stessa software house attraverso il profilo Twitter dedicato al gioco. La modalità che sarebbe dovuta tornare online nella giornata di ieri attualmente non ha una data di uscita. Sono necessari ulteriori test per i ...

Parco Archeologico di Selinunte : al via la convention internazionale sulla botanica : “Da oggi si apre davvero una pagina storica per Selinunte. Per la prima volta si pone l’accento sulla flora endemica di questo Parco così ampio da contenere brani residui della copertura vegetale primigenia. Ben sessanta esperti, ricercatori, scienziati, provenienti da 55 città diverse. Saranno rappresentate varie nazioni come la Bulgaria, Turchia, Grecia, Svizzera, Marocco, Inghilterra, Slovacchia, Francia, Germania, Canada, Spagna, ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi è stata rinviata : La modalità gioco Parco Giochi era attesa per il debutto per quest'oggi, ma come ci fa notare VG247 il lancio della modalità è stato rimandato per via di alcuni problemi inerenti il matchmaking.Questa modalità a tempo limitato da sfogo alla creatività dei giocatori: dovremo infatti costruire strutture e fare pratica con armi e oggetti e con i segreti della mappa di gioco il tutto senza nemici e pericoli, infatti se verremo fatti fuori potremo ...

Parco Nazionale dello Stelvio : viaggio nella terra dell’acqua - in Val di Sole : terra di preziose acque e di foreste. Cogolo di Pejo (TN), in Val di Sole, è circondata dagli alberi di larice, abete rosso e pino cembro, rifugio per stambecchi, caprioli, camosci, che si può avere la fortuna di incontrare nella rigogliosa vegetazione del Parco Nazionale dello Stelvio. È la località dei laghetti alpini, dei torrenti, delle cascate, del fiume Noce su cui praticare rafting e delle terme di Pejo, rinomate per gli effetti curativi. ...

Modica - al via la rassegna teatrale al Parco di San Giuseppe Timpuni : L'inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.00. Per info e prenotazioni rivolgersi presso il botteghino del Teatro Garibaldi , tel 0932-946991,

Milano - in 10mila al pranzo multietnico al Parco Sempione. Saviano : “Io leader? No - bisogna costruire una comunità” : Parte da Milano il progetto politico alternativo a Matteo Salvini. Il pranzo multietnico organizzato dal Comune al Parco Sempione non è stata solo l’occasione per riunire a tavola le innumerevoli comunità etniche che vivono nella città più ospitale d’Italia. È servito anche per lanciare la sfida al ministro dell’Interno: Matteo Salvini. “Io sono l’anti Salvini a Milano – ha affermato il sindaco, Beppe Sala ...

Parco Nazionale Gran Paradiso : al via a luglio 'A piedi tra le nuvole' : Così gli amanti dello sport e dell'escursionismo troveranno nella cornice "natura e sostenibilità" tante proposte attive come escursioni e attività di scoperta, fra cui la manifestazione legata al ...

Parco Archeologico di Selinunte : “Grandi aspettative sugli scavi avviati in questi giorni” : “Riponiamo grandi aspettative sugli scavi avviati in questi giorni, dall’equipe della New York University e dall’equipe dell’Università Statale di Milano, sotto la guida del professore Clemente Marconi e della Prof.ssa Rosalia Pumo perché i risultati potrebbero essere, come nel recente passato, forieri di grandi e importanti novità sia per i singoli templi coinvolti nei saggi, i templi R e C, che di riflesso sulla storia di Selinunte. Dalla ...

Bari - Al via la nuova edizione di "A libri aperti nel Parco" - l'iniziativa promossa dalla Biblioteca dei Ragazzi[e] : ... giocattoli, giornalini, figurine, oggetti, libri e tanto altro TEATRO AL PARCO 6, 7 e 8 settembre: rassegna teatrale con la proposizione di spettacoli di artisti di strada, burattini e pupazzi e ...

Via la plastica dal mare di Lecce : Parco dell’Acquatina più pulito nella giornata mondiale degli Oceani : Ci hanno pensato i ragazzi delle scuole superiori dei licei Banzi e De Giorgi si sono armati di guanti e sacchi e hanno raccolto le plastiche che invadono il bacino a ridosso della Marina di Frigole. Nel corso della mattinata che – organizzata da Fondazione CMCC, Università del Salento e Comune di Lecce – protagonisti sono stati i ragazzi con esperti, docenti universitari, sportivi, e operatori del turismo e della ristorazione. hanno raccolto ...

Parco Via Sabotino : dopo chiacchiere arrivano fatti da Ater e Regione Lazio : Roma – Di seguito il comunicato del gruppo Pd del I Municipio. “dopo mesi di chiacchiere e scarichi di responsabilità sull’area giochi del Parco di Via Sabotino da parte del Comune, finalmente da Ater e Regione Lazio arrivano i fatti. L’area sarà infatti messa in sicurezza e potrà tornare utilizzata dai bambini”. “Noi come Municipio faremo la nostra parte. Una volta terminati i lavori di riqualificazione ...