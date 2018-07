Pallanuoto | Torneo Città di Cosenza 2018 | il Settebello si prepara alla rassegna

Pallanuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : un torneo stellare - ci sono tutte le big! Settebello al completo : Dopo le delusioni per ciò che poteva essere e non è stato nella Final Eight di Champions League in quel di Genova, si chiude la stagione per i club ed entra nel vivo l’estate, come di consueto dedicata alle nazionali. L’appuntamento più importante sarà sicuramente l’Europeo di Barcellona, che scatterà il prossimo 16 luglio. Per preparare al meglio la manifestazione continentale Sandro Campagna ha deciso di puntare tutto sui ...