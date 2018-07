Palermo | Sinistra Comune | nuova fase di governo collegiale della città

liberoquotidiano

: Sinistra Comune su Orlando: 'Nuova fase, fiducia nelle decisioni del sindaco per il bene della città' -… - blogsicilia : Sinistra Comune su Orlando: 'Nuova fase, fiducia nelle decisioni del sindaco per il bene della città' -… - ComuneSinistra : Governo della città #Palermo . Coordinamento di Sinistra Comune: 'Si apre una nuova fase collegiale e abbiamo fid… - News24_it : Sinistra Comune: «Soddisfazione per nuova fare politica» -

(Di mercoledì 4 luglio 2018), 4 lug. (AdnKronos) - "Il coordinamento diesprime soddisfazione per la decisione del sindaco didi aprire unapolitica per la, operando scelte in modoe con il coinvolgimento delle forze politiche che lo hanno sostenuto. Siamo certi che ci