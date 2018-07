Palermo | inaugurata nuova Guardia medica a Giuliana

Sanità : inaugurata nuova area emergenza Civico Palermo - cinquanta posti letto (2) : (AdnKronos) – La nuova struttura ospita 50 posti letto tecnici, dei quali 14 per i pazienti che necessitano un’alta intensità di cura e 18 dedicati all’osservazione breve intensiva, eventualmente raddoppiabili nei casi di ‘overcrowding” (sovraffollamento). Sono state inoltre realizzate una ‘shock room” con due postazioni, un’ area di isolamento per gli infettivi ed una zona di ...

Palermo : inaugurata ‘Casa Apriti cuore’ : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Oggi, alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e dell’assessore alla Cittadinanza sociale, Giuseppe Mattina, è stata inaugurata in via Emilia la “Casa Apriti Cuore”. L’appartamento, affidato all’associazione Apriti Cuore onlus di Palermo, sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi di Housing First rivolti a giovani. Il progetto nasce come risposta al bisogno ...