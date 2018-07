Palermo : coppia priva di sensi dentro auto - probabile overdose (2) : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Sono stati identificati l’uomo e la donna trovati stamani dentro un’auto in via Messina Marine, a Palermo. Si tratta di D.P., 32 anni, trasportato all’ospedale Civico, e M.B., 37 anni, condotta in ambulanza al Buccheri la Ferla, entrambi volti noti alle forze dell’ordine. Le loro condizioni sono gravi. L’ipotesi privilegiata dagli investigatori dell’Arma è che siano ...

Palermo - in macchina i figli piccoli e la droga : arrestata una coppia : La polizia ha arrestato a Palermo una coppia che trasportava tre chili di hashish in auto insieme ai figli piccoli. L'auto è stata bloccata in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Gaetano La ...

Palermo - sorpreso a letto con figlia 11enne della compagna/ Coppia arrestata - bimba affidata al padre : Palermo, un uomo di 51 anni è stato sorpreso a letto con la figlia 11enne della compagna: entrambi arrestati. La scoperta choc della polizia, bimba affidata al padre.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:46:00 GMT)