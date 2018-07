Palermo | coppia priva di sensi dentro auto | probabile overdose 2

Palermo : coppia priva di sensi dentro auto - probabile overdose : Palermo , 4 lug. (AdnKronos) – Un uomo e una donna sono stati trovati privi di sensi dentro un auto a Palermo . Ad accorgersi dei due in via Messina Marine 723 sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri e personale del 118 che sta cercando di rianimare loa coppia . L’ipotesi privilegiata dagli investigatori è che entrambi siano rimasti vittime di un’ overdose . Già ...

Palermo - in macchina i figli piccoli e la droga : arrestata una coppia : La polizia ha arrestato a Palermo una coppia che trasportava tre chili di hashish in auto insieme ai figli piccoli. L'auto è stata bloccata in viale Regione Siciliana, all'altezza di via Gaetano La ...