Ovosonico | il team di Murasaki Baby e Last Day of June al lavoro su un nuovo progetto

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Nel futuro delindie italiano dic'è la strada tracciata dal modello alla base di quella perla di Hellbalde: Senua's Sacrifice. Massimo Guarini e soci puntano sulla via degli Independent AAA e lo fanno rinnovando la collaborazione con 505 Games.La software house che negli ultimi anni ci ha regalato progetti molto interessanti comeDay of, ha confermato di essere alsu unambiziosopensato proprio per la particolare categoria di Indie AAA. Per l'occasioneha anche fatto partire la ricerca di nuove figure professionali al fine di ampliare il proprio. Ecco intanto le ultime dichiarazioni di Massimo Guarini, CEO e creative director della software house, riportate da VG247.it.Read more…