'Otto neonati morti in ospedale, ha provato a ucciderne altri sei'. Arrestata infermiera in Inghilterra

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Troppiin un solo: qualcosa non andava. A fare da spia, le statistiche sui piccoli deceduti nel 2015 nell'della contea di Cheshire, il numero più elevato tra quelli simili in Gran Bretagna (1,91ogni 1.000 nascite, contro 1,27 in altre 43 strutture sanitarie dello stesso livello). E così, dopo oltre un anno di indagini, un'infermiera del reparto maternità del Countess of Chester Hospital, dell'omonima cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, è stataed è accusata di aver uccisoe di aver tentato di fare lo stesso consei.A shocking story out of England... a 28-year-old nurse accused of murdering eight babies... and trying to kill another six. Our Europe correspondent @AmeliaAdams9 reveals the sickening details on #9NewsAt6pic.twitter.com/iOeI759IV5 — Peter Overton ...