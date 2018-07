OSCAR GENERALE CONFERMA L’USCITA DEL FILM “SPEED KILLS” CON JOHN TRAVOLTA IL 24 AGOSTO

Il Produttore OSCAR GENERALE porta ad Hollywood il giovane talento Samuel Storm : Oscar Generale, Produttore italiano di fama internazionale, ha deciso di puntare sul talento di Samuel Storm. Il giovane, di origine nigeriana ma in Italia da un anno e nove mesi, ha attraversato il deserto a piedi e rischiato la vita in mare per arrivare in Italia (un viaggio lungo nove mesi che l’ha profondamente segnato) e poi ha partecipato a X Factor classificandosi al quarto posto. “Io credo da sempre nei nuovi talenti ...