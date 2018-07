Ora puoi fare il tour virtuale nella Casa Massonica di Bologna

ZamOrano : "Inter - puoi vincere lo scudetto" : L o stadio di Kazan non ha lampadari, altrimenti Ivan Zamorano toccherebbe pure quelli. Ivan da bambino saltava più in alto possibile per arrivare al lampadario di casa finché, un giorno, lo raggiunse.

Puoi Far InnamOrare Volutamente Qualcuno Di Te? Secondo La Scienza Sì : Ecco Come : Anche guardarsi negli occhi è ritenuto segno di coinvolgimento dal senso comune e la Scienza lo sta confermando . Ma c'è di più: non è soltanto vero che gli innamorati si guardando tanto negli occhi, ...

Instagram - Ora puoi aggiungere la musica alle Storie : Snapchat preme alle spalle e così Instagram continua a offrire nuove funzioni. Solo questa settimana ha lanciato la bomba IgTv, la Tv del social che permette di caricare video di un’ora di durata contro i classici 15 secondi delle Storie, ma non contenta ecco arrivare un’altra funzione che farà gola a tutti gli amanti dell’app da un miliardo di utenti. Presto potremo aggiungere musica alle nostre Storie così da creare più ...

“Non puoi”. Il secco no di Briatore alla GregOraci. Glielo ha vietato Flavio (dopo l’addio) : per Eli è un vero disastro : Proseguono le indiscrezioni e i rumors intorno a uno dei programmi televisivi più seguiti degli ultimi quindici anni. Stiamo parlando del Grande Fratello, in particolare della versione Vip, che il proggimo anno compirà tre anni. Il reality show andrà in onda a ottobre su Canale 5 con la conduzione della confermatissima Ilary Blasi spalleggiata dall’opinionista Alfonso Signorini. Iva Zanicchi che pure era interessata, ha detto no per la ...

Greenpeace lancia Plastic radar : Ora puoi segnalare i rifiuti su WhatsApp : Condividi Nei mesi scorsi Greenpeace ha lanciato una petizione , no-Plastica.Greenpeace.it, , sottoscritta da più di un milione di persone in tutto il mondo, in cui si chiede ai grandi marchi come ...

Hai Avast Antivirus? AllOra non puoi installare Windows 10 April Update : Dopo il caso riguardante gli SSD targati Toshiba, April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, sembra avere altri problemi di incompatibilità. Negli ultimi giorni numerosi utenti hanno segnalato nei vari forum l’impossibilità di aggiornare completamente i propri dispositivi alla nuova versione in quanto, durante l’installazione, compaiono soltanto delle varie schermate blu di configurazione che non possono essere in ...

Bamboccioni illegali : giudice ordina lo sfratto a 30enne che viveva ancOra con i genitori - “non puoi più stare con mamma e papà” [INFO e DETTAGLI] : Essere ‘Bamboccioni’ sta per diventare ‘illegale’, perlomeno negli Stati Uniti dove un giudice ha ordinato lo sfratto a un 30enne che viveva ancora a casa con i genitori. Il giovane infatti non voleva saperne di andar via di casa, pertanto i genitori esasperati hanno deciso di rivolgersi a un tribunale che ha dato loro ragione: la causa è finita con un mandato di sfratto. Il giudice della Corte Suprema, Donald Greenwood, ...

Passa a Vodafone - puoi attivare le Special Minuti ancOra per un giorno : Passa a Vodafone entro domani 21 maggio, si tratta di un vero e proprio last minute per attivare le Special Minuti, le tariffe low cost dell’operatore rosso che richiedono la portabilità del numero ed offrono ogni mese tanti Giga, da 10GB a 30GB, e 1000 Minuti di chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali. Le Special Minuti possono essere attivate in base all’operatore di provenienza e si rivolgono ai clienti di altri operatori ...

"Togliere le ombrelline dalla Formula 1? MOralismo. Magnini e Palmas? Se non vuoi finire in copertina - puoi" : "È un problema culturale. Un uomo è campione dopo una vittoria importante, una donna deve costruire una carriera intera di successi per avere lo stesso peso". È una Federica Pellegrini agguerrita quella che risponde alle domande del giornalista de La Stampa che la interroga sul monimento #metoo e sul ruolo della donna nella società e nello sport."Nel nuoto non ho mai visto atteggiamenti sospetti, mai sentito voci. ...

Smartplace - l’app che segnala le caffetterie in cui puoi lavOrare : Un freelance subissato di mail e appuntamenti vari ed eventuali in giro per la propria città ha bisogno sostanzialmente di due cose: una connessione wi-fi per poter continuare a lavorare anche fuori casa e un buon caffè in grado di ristorare l’animo e mantenerlo vigile. Per questo a Milano è stata presentata ufficialmente Smartplace, una nuova app pensata proprio per lavoratori autonomi e start-up in grado di segnalare quei bar e quei luoghi di ...