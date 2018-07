Oprah Winfrey | «Ecco perché non mi candido alle presidenziali del 2020»

vanityfair

: @Oprah più regale che mai sulla copertina di British Vogue - foxlifeit : @Oprah più regale che mai sulla copertina di British Vogue -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)non è fatta per i leoni da tastiera, i bulli e quant’altro possa derivare da un’ipotetica corsa alla presidenza. La regina della tv americana ha approfittato di una nuova intervista (a Vogue Uk) per allontanare i rumors che ormai da diversi mesi la vorrebbero tra i prossimi futuri sfidanti di Donald Trump. Le voci di una sua ipotetica candidatura erano infatti iniziate a circolare sui media americani a fine 2017. Prima come semplice scherzo (con l’aggiunta di Tom Hanks come suo vicepresidente), poi via via come indiscrezione sempre più concreta. Fino all’ormai celebre discorso (da «sono convinta che la verità sia lo strumento più potente che possediamo» a «un nuovo giorno arriverà») pronunciato dalla popolare conduttrice, lo scorso 7 gennaio, sul palco degli ultimi Golden Globe, quando in molti hanno visto in lei il candidato ideale da contrapporre ...