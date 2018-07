OPEN ARMS A BARCELLONA “L’Italia ci rende impotenti” Oggi conferenza con il sindaco

OPEN ARMS : Italia ci mette in difficoltà : 13.02 La nave della Ong catalana ' Open Arms ' è giunta nel porto di Barcellona con 60 migranti a bordo di 14 diverse nazionalità. Il capo missione della Ong, Anabel Montes,ha sottolineato come la chiusura dei porti Italia ni alle Ong di altri paesi Ue "ci ha lasciato in una situazione di impotenza." Montes ha contestato anche l'effetto richiamo dovuto alla presenza delle navi delle Ong nel Mediterraneo."I migranti fuggivano già prima che ci ...

Profughi : nave OPEN ARMS giunta a porto Barcellona :

Spagna : la nave OPEN ARMS attracca domani a Barcellona :

L'Ong OPEN Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia . "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia ", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

MIGRANTI - UNHCR “2500 RIPORTATI IN LIBIA”/ Ong - Spagna apre a OPEN Arms. Marina libica : Italia dia altri mezzi : MIGRANTI , Open Arms contro Italia : Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Viminale : accesso porti vietato a nave OPEN ARMS per rischio proteste : Viminale:accesso porti vietato a nave Open Arms per rischio proteste Viminale:accesso porti vietato a nave Open Arms per rischio proteste Continua a leggere L'articolo Viminale:accesso porti vietato a nave Open Arms per rischio proteste proviene da NewsGo.