Open Arms a Barcellona “L’Italia ci rende impotenti” Critiche verso la chiusura dei

Profughi : nave Open Arms giunta a porto Barcellona

Spagna : la nave Open Arms attracca domani a Barcellona

L'Ong Open Arms ha accusato l'italia per la morte di 100 migranti al largo della Libia : La ong Open Arms accusa la Guardia costiera italiana e quella libica dell'annegamento di un centinaio di migranti naufragati al largo della Libia . "Ieri 100 persone sono morte nel naufragio di una barca di fronte alle coste della Libia ", afferma la ong, che ha in queste ore nel Mediterraneo la nave Astral, a bordo della quale si trovano 59 migranti soccorsi oggi. Open Arms - prosegue il tweet dell'europarlamentare ...

MIGRANTI - UNHCR “2500 RIPORTATI IN LIBIA”/ Ong - Spagna apre a Open Arms. Marina libica : Italia dia altri mezzi : MIGRANTI , Open Arms contro Italia : Guardia costiera risponde in merito al naufragio di ieri. E invece la Libia attacca: “Finora solo propaganda politica. Ci aiuterete davvero?”(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Viminale : accesso porti vietato a nave Open Arms per rischio proteste