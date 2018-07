Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca | bufala e precisazioni sulla scarcerazione

optimaitalia

: Omicidio #LucaToscano a #SessaAurunca, bufala e precisazioni sulla scarcerazione dell'immigrato… - OptiMagazine : Omicidio #LucaToscano a #SessaAurunca, bufala e precisazioni sulla scarcerazione dell'immigrato… - cronacacaserta : Infermiere ucciso da immigrato. Oggi i funerali. Proclamato lutto cittadino - luca_catone : RT @matteosalvinimi: Blitz dei Carabinieri all’alba, arrestati altri 4 Rom per l’omicidio di Duccio Dini, travolto mentre questi delinquent… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Si discute moltissimo in queste ore dell'. Il 77enne è stato letteralmente finito a mani nude da un immigrato, tale Charles Opoku Kwasi, nato nel Ghana 31 anni fa, che a quanto pare viveva in Italia senza una fissa dimora e privo un permesso in Italia da almeno quattro anni. Nello specifico, sta prendendo piede unamista a disinformazione sull'accaduto, in quanto il ragazzo era stato arrestato nella serata di sabato a Castelvolturno per poi essere immediatamente rilasciato trattandosi probabilmente di crimini minori.Poi si arriva a lunedì sera, quando Charles Opoku Kwasi viene nuovamente fermato mentre era intento a danneggiare auto in sosta sempre a Castelvolturno. Essendo sotto effetto di sostanze stupefacenti, ma soprattutto fuori di sé, è stato trasportato in ambulanza ed è arrivato in ospedale, a. Da lì lo anno poi ...